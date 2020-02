Chiusura della Polstrada di Ceva, il Siulp: "Giù le mani dalla sicurezza dei cittadini"

Nella mattinata di ieri (11 febbraio), a Roma, si è tenuto l’esame congiunto per la definizione del futuro assetto della Polizia stradale.

"I rappresentanti dell’Amministrazione - spiegano dal Siulp, Sindacato italiano unitario lavoratori di Polizia, cuneese - hanno spiegato le ragioni dello scellerato piano di riorganizzazione della Polizia stradale".

La Segreteria Siulp di Cuneo, nonostante un nutrito carteggio presentato alla Segreteria nazionale a giustificare la presenza del presidio di Polizia che (pare) non sia bastato a contrastare l'intenzione di chiusura del distaccamento, rimane ferma nel dichiarare che il presidio non va chiuso ma potenziato con mezzi e uomini.

"Siamo contrari con fermezza alla chiusura del presidio di Polizia di Ceva (come dichiarato nel 2014 e nel 2017) per quattro ragionifondamentali: la prima perché le modalità con cui (non) sono stati richiesti i pareri alle Autorità di Pubblica sicurezza sono tali che le stesse sono praticamente obbligate ad accettare la proposta piovuta 'dall’alto', pena l’assunzione di responsabilità di far 'saltare' l’intero progetto fatto nelle stanze segrete del Dipartimento, affermando una chiara volontà del 'centro' di schiacciare le stesse Autorità in mododa esautorarle di ogni loro potestà, ma lasciandogli in capo solo le eventuali responsabilità.

La seconda, perché il progetto non fa alcun riferimento a come poter garantire il territorio e la sicurezzadei cittadini in quei luoghi (che sono tanti) nei quali verranno soppressi i presidi.

La terza perché tale progetto non tiene assolutamente conto delle esigenze e delle aspettative del personale interessato.

La quarta perché non esiste alcuna strategia o volontà di chiarire come e a favore di chi verranno utilizzate le centinaia di milioni di euro di risparmio che questo taglio selvaggio produrrà a differenza di quanto invece fatto dagli Stati maggiori delle Forze armate con lo strumento militare che ha dirottato sul personale, attraverso la previsione del cosiddetto scivolo d’oro per favorire i prepensionamenti a 55 anni con l’85% dell’ultimo stipendio.

La proposta di chiusura dei presidi adesso passa al Capo della Polizia e visto che non c’è alcun obbligo di consenso da parte del sindacato, sarà il Capo della Polizia a decidere se attuarne o meno il piano di chiusura".

Nel Cebano la politica ha fatto la sua parte in modo trasversale, coinvolgendo la società civile. La mobilitazione ha prodotto la presa di posizioni di deputati e senatori nonché la dura posizione del Governatore del Piemonte che incontrerà i sindaci e i sindacati di polizia giovedì, alle ore 15.30, presso la Regione Piemonte.

Il Siulp di Cuneo sarà presente: "Non molliamo, attenderemo i tempi della politica affinché faccia breccia nel muro dell’ipocrisia istituzionale di un Dipartimento miope".