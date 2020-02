Dalla Fondazione CRT 1 milione di euro per 78 nuovi cantieri: ecco quelli cuneesi

Di seguito, in lista, gli interventi che coinvolgeranno la provincia di Cuneo:



- BASTIA MONDOVI’: contributo per opere di salaguardia e ripristino lungo Strada Comunale Lavoruzzo nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- BATTIFOLLO: contributo per interventi di messa in sicurezza e stabilizzazione di un versante presso il depuratore comunale nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- BOSSOLASCO: contributo per opere di sistemazione idrogeologica di un versante a nord del centro abitato nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- CRISSOLO: contributo per la realizzazione di opere di stabilizzazione pendio presso il nuovo Magazzino Comunale nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- FRABOSA SOPRANA: contributo per intervento di consolidamento lungo la Strada della Seccata nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- LA MORRA: contributo per lavori di sistemazione idrogeologica presso Borgata Rossi nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- LISIO: contributo per opere di ripristino del versante a valle di Via Casazza nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- MAGLIANO ALFIERI: contributo per lavori di messa in sicurezza del Rio Moisa nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- MONTALDO MONDOVI’: contributo per lavori di ripristino della sezione di deflusso del Rio Roamarenca a seguito di una frana nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- NEVIGLIE: contributo per opere di consolidamento versanti nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- NUCETTO: contributo per lavori di ottimizzazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche e di esondazione nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- PAESANA: contributo per lavori di sistemazione alveo del Rio Lauria nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- PAGNO: contributo per lavori di completamento delle difese spondali del Torrente Bronda nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- PRIOCCA: contributo per un intervento di consolidamento presso Strada Roagna nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- VENASCA: contributo per un intervento di consolidamento versante in Località Borgata Abelly nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- VERNANTE: contributo per interventi di tutela e salvaguardia del territorio lungo il Torrente Vermegnana nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- MONFORTE D’ALBA: contributo per interventi di manutenzione straordinaria sul Rio Rataldo nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;

- VICOFORTE: contributo per interventi di regimazione delle acque superficiali nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il territorio 2019;