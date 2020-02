Davanti al sindaco di Verzuolo tre nuovi cittadini italiani giurano fedeltà alla Costituzione

Eva Palushi, Lukaj Rroland e Ugo Racca.

Sono i tre nuovi cittadini italiani che a Verzuolo, nei giorni scorsi, hanno giurato fedeltà alla Repubblica di fronte al sindaco della cittadina, Gian Carlo Panero.

Palushi, di Scutari (Albania), si è trasferita a Verzuolo nel 1997: 33 anni ad agosto, è operaia e mamma di due bambini. La sua cittadinanza è la prima del 2020 a Verzuolo.

Anche Rrloand è originario di Scutari, ed è arrivato a Verzuolo nel 1997. Impiegato amministrativo e papà di due bimbi già italiani compirà 40 anni ad ottobre. La moglie, Marete, era diventata cittadina italiana nella primavera 2019.

Racca, invece, è argentino di origini verzuolesi: il nonno Domenico Galliano emigrò in sudamerica nel 1905 all’età di soli 6 anni. Militare della forza aerea ora in pensione Racca vuole trasferirsi a Verzuolo per godersi la pensione insieme alla moglie Analia Hug, giornalista argentina.