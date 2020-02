Il Team ASD Tecnobike Bra festeggia i suoi primi 25 anni

Sembra l’altro ieri, ma da quel lontano 16 novembre 1994, da quando è stata fondata l’ASD Tecnobike Bra, sono passati 25 anni. Nel mondo del ciclismo braidese, l’ASD Tecnobike Bra è sinonimo di passione e competenza, qualità queste che accompagneranno anche tutto il 2020.

Nella foto di inizio stagione, scattata sabato 8 febbraio dall’appassionato di sport a due ruote, cavaliere Luciano Cravero, il team della Zizzola ha mostrato i muscoli in termini di numero e di assortimento.In questi 25 anni, la squadra ha saputo rinnovarsi, grazie ai numerosi sponsor che continuano a sostenerla dopo i risultati di assoluto livello. Si ringraziano uno a uno: Bar Bandito, Bottega del 9, Cattolica Assicurazioni, Cicli Tecnobike, Fey Motorace, G.M.C. Overdrive, Leone Carni, OX Burgers, Studio Saglia, Surrauto, Zero Enoteca Conviviale.Un forte merito è da ascrivere anche ai giovani di vecchia data che sono cresciuti e hanno saputo trasmettere ai propri figli la stessa passione per il mezzo a pedali. Perché la formazione dei ciclisti in erba passa attraverso la professionalità garantita dall’esperienza.