Matteo Chiabrando riconfermato alla guida della squadra AIB di Sanfront

Matteo Chiabrando, 33 anni, è stato riconfermato alla guida della squadra Anti incendi boschivi di Sanfront.

Chiabrando ha assunto la carica di caposquadra nel 2016. Il suo impegno nella realtà di volontariato ha seguito di fatto le orme del papà Bartolomeo, storico membro dell’Aib Sanfront, che ha sempre ricoperto la carica di vice caposquadra, sino alla sua scomparsa.

Dopo i primi quattro anni di mandato, nelle elezioni per il rinnovo dei vertici Aib alle quali hanno preso parte tutti i componenti della squadra, ha riottenuto la conferma sino al 2024.

Insieme a lui, compongono il direttivo due vice capisquadra – Stefano Fringuello e Giovanni Pairona – il segretario Erika Bonansea (che subentra al posto di Davide Castelletto), il tesoriere Alessio Brondino e cinque consiglieri (Andrea Ferrato, Riccardo Ferrato, Andrea Billia, Cristiano Dossetto e Rinaldo Depetris).

Da quest’anno sono state introdotte due figure nuove, vale a dire due addetti al magazzino, che si occuperanno della manutenzione e della gestione di mezzi e attrezzature: ad assumersi l’incarico saranno il vice caposquadra Pairona e il consigliere Ferrato.

“Continuerò questo mandato – le parole di Chiabrando – all’insegna della prevenzione: tanto se ne parla e se ne sente parlare, ma non ci rendiamo conto che al giorno d’oggi la prevenzione corre molto anche sulle piattaforme social. Pensiamo alle allerte meteo, agli avvisi di massima pericolosità per incendi boschivi: si tratta di prevenzione passiva. Non è una competenza che appartiene soltanto a noi volontari: tutti si possono attivare in merito, basta leggere i nostri messaggi che diramiamo sui social oppure gli articoli dei media.

Il mio sarà un mandato rivolto a continuare poi anche nel solco della prevenzione ‘attiva’, con opere e interventi nei fiumi, sui sentieri, lungo piste forestali e in tutto ciò che rientra nei nostri compiti.

Nei primi quattro anni ho sempre cercato fare onore a chi mi aveva preceduto in squadra, che con occhi da bambino vedevo partire vestito di arancio quando scoppiava un incendio.

Continuerò mettendoci sempre il massimo impegno, soprattutto rivolto a coloro che quattro anni fa mi hanno dato fiducia e che oggi mi hanno riconfermato, e a quanti sono sempre partecipi alle numerose attività che svolgiamo sul territorio”