Oggi, 12 febbraio, il senatore Marco Perosino festeggia il suo 68esimo compleanno

Il 68esimo compleanno del senatore Marco Perosino non è passato inosservato al mondo della politica locale. E non solo.

Per lui gli anni non si contano, ma si pesano nei tantissimi messaggi che testimoniano l’intensa gioia per i fondamentali valori che sempre hanno ispirato il suo impegno al servizio della Comunità.

Marco Perosino è nato il 12 febbraio 1952 a Priocca, dove conserva la fascia di sindaco dal 2019, dopo essere stato primo cittadino già per quattro consigliature, dal 1995 al 2004 e dal 2009 al 2019. Per il senatore, eletto a Palazzo Madama il 4 marzo 2018, incarichi importanti alla presidenza dell’Enoteca Regionale Roero dal 2018, alla guida dell’Associazione dei sindaci del Roero per nove anni e come Consigliere provinciale con deleghe al bilancio e alla viabilità.