Open Fiber e il progetto di fibra ottica su Cuneo: coinvolgerà oltre 20mila unità immobiliari l'installazione della linea "a prova di futuro"

115 chilometri di sviluppo per 13 di fibra ottica complessivamente stesa, così da assicurarla a 21mila unità immobiliari sul territorio comunale: sono queste le specifiche del progetto FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) realizzato per la città di Cuneo da Open Fiber, società che ha fatto della cancellazione del digital divide sul territorio nazionale la propria ragione di vita.

Il progetto è stato presentato nella mattinata di oggi (mercoledì 12 febbraio) nella sala Giunta del comune. Presenti per l’occasione l’assessore alla Smart City Domenico Giraudo, il consigliere comunale con delega alle Infrastrutture tecnologiche Silvano Enrici, il dirigente Pier Angelo Mariani e, per Open Fiber, Giovanni Romano Poggi (Regional Manager per Piemonte Sud e Liguria), Carlo Gestro (Field Manager Cuneo) e Costantino D’Avanzo (degli Affari Istituzionali).

La modalità FTTH – il cui completamento è previsto per l’estate del 2021, anche se sarà necessario attendere fino all’inverno per concludere i ripristini definitivi delle ultime aree manomesse – si propone di dotare l’utenza di una rete in fibra ottica della velocità di 1 Gigabit al secondo e con un tempo di latenza inferiore ai 5 millisecondi.

Un progetto ambizioso, “a prova di futuro”, da circa 7 milioni di euro – budget comprendente la costruzione della rete sul suolo pubblico, quella in Proprietà privata e il successivo ripristino del manto della carreggiata e dei marciapiedi manomessi - , interamente privato e a costo zero per il Comune. E che utilizzerà per circa il 60% della propria infrastruttura reti già esistenti o mediante la posa aerea di cavi.

I lavori preliminari conclusi nel corso del 2019 hanno portato all’installazione del POP (Point of Presence), la centrale che andrà ad alimentare l’intera rete, in via Luigi Negrelli.

Nel corso della giornata, i responsabili di Open Fiber e dell’amministrazione comunale terranno un incontro informativo con gli amministratori di condominio della città.

“Con la convenzione presentata oggi segniamo un punto importante nella strada per rendere Cuneo sempre più Smart – ha sottolineato l’assessore Giraudo, che avevamo già interpellato all’ufficializzazione della conferenza stampa di presentazione del progetto - . Un lavoro complesso che ha coinvolto l’intera macchina degli uffici comunali e, in particolar modo, la figura del consigliere Enrici, che non si conclude certo oggi”.