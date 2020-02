Paolo Amorisco al giro di boa di metà mandato: il bilancio dei primi 30 mesi alla guida di Brossasco

Giro di boa di metà mandato per Paolo Amorisco, 46enne sindaco di Brossasco dal giugno 2017.

Come spesso accade in questi casi, il traguardo dei primi 30 mesi di mandato equivale sempre con un bilancio di quanto è stato fatto, e di quanto ancora resta da fare.

“Abbiamo preso un paese lacerato da assurde guerre interne, con il Municipio ridotto a poter aprire solo 3 ore al giorno. – afferma il primo cittadino – I primi provvedimenti che abbiamo attuato sono stati appunto l’apertura degli uffici comunali sia al pomeriggio che al sabato mattina.

Abbiamo ripristinato il servizio di linea da Brossasco a Gilba gestendolo ‘in house’.

Subito dopo ci siamo dedicati alla parte finanziaria della gestione comunale, riducendo le imposte cimiteriali e abbassando l’Irpef ai redditi più bassi, concedendo agevolazioni per chi ristruttura”.

Per l’Amministrazione comunale di Amorisco uno dei punti imprescindibili è la “partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica. In quest’ottica abbiamo organizzato incontri con la popolazione, al fine di informare e consultare i cittadini, oltre a mettere a disposizione anche lo strumento del ‘question time’, dove qualunque cittadino può interrogare l’Amministrazione comunale su argomenti di interesse pubblico”.

In materia di politiche “green”, Brossasco è stato tra i primi Comuni in provincia di Cuneo a dotarsi di una stazione di ricarica per auto elettriche.

“Abbiamo inoltre recuperato due fabbricati comunali ormai abbandonati: l’ex bocciofila è diventata la sede dell’Associazione Alpini e della locale squadra Anti incendi boschivi, mentre il fabbricato dell’ex peso pubblico che ora ospita il museo del legno”.

Tra le opere pubbliche spicca l’investimento di 400mila euro per le asfaltature di strade comunali, la messa in sicurezza e la riqualificazione di alcune aree del paese: “Soldi – spiega il sindaco – quasi totalmente trasferiti dallo Stato o della Regione, e quindi non a carico dei cittadini.

Abbiamo quasi ultimato la prima parte della riqualificazione nell’ingresso a monte di Brossasco e il cantiere per la riqualificazione di Via Roma è ancora in corso. Durante l’anno verranno sostituiti gli infissi nella sala convegni e si darà corso a un'altra importante opera di riqualificazione nell’ingresso a valle del centro abitato”.

“Sono molto soddisfatto – conclude Amorisco – del lavoro fin qui svolto. Le cose da fare sono ancora molte, e non perdiamo mai di vista l’obiettivo finale, che è quello di creare un paese che sia più vivibile, più vicino ai cittadini, nel quale il Comune sia il primo attore dello sviluppo brossaschese.

Il mio ringraziamento va sia ai membri della Giunta che ai consiglieri comunali con il quale collaboro ogni giorno”.