Piccola scossa di terremoto a Santo Stefano Belbo, in località Santa Maria di Fogliano

Al momento non sono stati segnalati danni di alcun tipo.

Il luogo interessato dista meno di 10 chilometri in linea d'aria dalla frazione di Neive riconosciuta come epicentro della scossa (3.1 ML) che nella prima mattina dello scorso 19 gennaio venne avvertita distintatamente in tutto l'Albese.

Con quella di oggi salgono a cinque le scosse di magnitudine locale almeno pari a 0,5 gradi Richter registrate dall’inizio dell’anno in un raggio di 50 km da Neive.

Oltre a Santo Stefano Belbo, si tratta dei fenomeni rilevati nei territori del Comune torinese di Carignano (26 gennaio, ML 1.7), dell’astigiano Vesime (17 gennaio, ML 1.4), dell’alessandrino Castelletto Monferrato (6 gennaio, ML 2.1) e del cuneese Cavallerleone (1° gennaio, ML 1.1).