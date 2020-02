Si è spento a 70 anni Giuseppe Peano, "un uomo che ha sempre avuto a cuore il bene di Boves"

Si è spento all'età di 70 anni Giuseppe Peano, ultimo consigliere provinciale di Boves, per oltre due decenni amministratore comunale, assessore e vicesindacodella cittadina api piedi della Bisalta.

E' morto stamattina al Santa Croce, dove era ricoverato da qualche giorno per dei problemi al cuore.

"Posso solo dire che era una bravissima persona, onesta leale, rara. Per Boves ha fatto davvero tanto, si è sempre speso per far crescere la città, anche a discapito dei suoi interessi personali. E' stato un protagonista di primo piano della vita amministrativa di Boves fino agli anni '90. Tutti i bovesani devono essergli grati", ha dichiarato il sindaco Maurizio Paoletti.

Non è ancora nota la data delle esequie.