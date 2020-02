Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo: "Importante, nelle scuole, più la prevenzione che la cura"

Il termine bullismo è la traduzione letterale della parola inglese bulling, termine usato per connotare il fenomeno delle prepotenze tra pari in un contesto gruppale. Tale termine pone l'attenzione sulle modalità fisiche,verbali e psicologiche e le modalità di prevaricazione indirette o dirette. Il bullo è un individuo sia maschio che femmina che molesta i compagni. I bersagli di queste azioni possono essere sia ragazzi che ragazze e l'attacco può essere sia fisico o che mentale.

Bisogna però fare attenzione perché le prepotenze possono essere sia dirette che indirette: le prime sono manifestazioni più chiare, visibili, come d esempio pugni e calci di tipo fisico o di tipo verbale come minacce e offese.

Le prepotenze indirette sono invece più sottili e difficilmente rilevabili, come ad esempio l'esclusione da un gruppo o la diffusione di prese in giro su compagni .

Sono stati fatti molti studi e vi sono ipotesi contrastanti: prevalgono infatti due filoni per i quali il deficit socio cognitivo come fattore responsabile delle condotte aggressive e del comportamento del bullo, contro un'altra teoria secondo la quale alcuni ragazzi potrebbero avere un'alta conoscenza sociale e notevole abilità nella comprensione della mente altrui, che utilizzano al fine di manipolare a proprio vantaggio.

Si presenta quindi una situazione in cui il Bullo/la bulla può essere sia una persona in difficoltà sul piano delle competenze delle comunicazioni sociali, incapaci di leggere le emozioni e le intenzioni dei compagni, ma anche un individuo socialmente competente che utilizza le proprie capacità ai fini narcisistici.

Alcune vittime fanno fatica a riconoscere le proprie emozioni poiché hanno paura di comunicare la loro situazione temendo di non essere creduti. Molte vittime tendono inoltre ad accettare la propria sorte negando o minimizzando il problema cercando di annullare la propria sofferenza e creando situazioni di autocolpevolizzazione o autolesionismo. Le famiglia a volte non riescono a leggere la sofferenza dei figli a causa della chiusura e della difficoltà di comunicare di tale malessere.

Mi è capitato in questi giorni di leggere in occasione della giornata internazionale del bullismo e del cyberbullismo riflessioni importante da parte di ragazzi che vanno a scuola e che vivono la scuola tutti i giorni. Ritengo sia importante riuscire a creare dei luoghi nelle situazioni in cui ragazzi passano la maggior parte del loro tempo un clima di calore di intimità per poter parlare e riflettere assieme agli adulti sulle prepotenze e sulle difficoltà che si incontrano nella vita a scuola e con i pari. È difficile parlare di prepotenze e di bullismo ma è necessario affinché venga conosciuto è venga constatata la gravità del problema e riuscire ad entrare in contatto con i sentimenti depressivi di colpa che si possono innescare è importante per costruire i primi passi di consapevolezza.