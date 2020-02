Scontro tra tre veicoli in frazione San Lorenzo di Fossano questo pomeriggio verso le 18.

A essere coinvolte sono state due vetture e un furgone che si sono scontrati all’altezza proprio dell’incontro per San Lorenzo. Non ci sono stati feriti gravi, risultano tutti in codice verde.

Sul posto un mezzo dei Vigili del Fuoco di Fossano, la Polizia Municipale che sta effettuando i rilievi per capire la dinamica del sinistro e gli operatori del 118 che sino occupati delle persone coinvolte.