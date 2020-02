Incidente sulle piste da sci di Limone Piemonte. Una donna L.F., di 67 anni, di Bordighera è caduta a fine pista Cabaneira.

Nella caduta non sono state coinvolte altre persone. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Alessandria, si sospetta una frattura femore per cui la donna è stata portata all’ospedale Cuneo anche se non è in pericolo di vita.

A intervenire anche il Soccorso Alpino della polizia di Stato.