Lutto a Savigliano, l'addio a 82 anni al cavaliere Lorenzo Monge

Lutto a Savigliano per la perdita dello storico imprenditore edile, cavaliere Lorenzo Monge. 82 anni, è venuto a mancare oggi pomeriggi, mercoledì 12 febbraio, all’ospedale Santa Croce di Cuneo dove era ricoverato da alcuni giorni.

Nato a Monasterolo di Savigliano, si dedicò per tutta la vita insieme alla famiglia al settore delle costruzioni in tutto il Piemonte.

Ottenne negli anni Sessanta l’abilitazione a “capo magistero edile” titolo concesso per poter lavorare sul territorio comunale di Torino, ma è nel 1981 che fonda l’azienda “Farm” insieme alla moglie Adriana Rabbone.

Nel ’92 venne insignito del prestigioso titolo di “cavaliere” dall’allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, mentre nel ’99 ricevette il premio della Fedeltà al Lavoro della Camera di Commercio.

Lascia la moglie, Adriana, il fratello Edmondo, la sorella Maddalena e i due figli Michelangelo, dirigente dell'azienda di famiglia Farm, e Filippo, docente universitario ed ex presidente provinciale Ance, sezione edile di Confindustria Cuneo, che lo ricorda così: “Un lavoratore instancabile, ha sempre e solo pensato al lavoro, per lui non c’erano mai sabati e domeniche. Aveva quel tema ricorrente nel suo modo di donarsi e di essere vicino al prossimo, nell'esempio di san Giuseppe. Era il suo miglior modo di esprimere il ruolo di capofamiglia. Lo ha fatto trasmettendo a noi figli questo esempio e portandolo avanti con i suoi nipoti, è stato un nonno indimenticabile”.

I funerali si svolgeranno venerdì 14 febbraio, alle 14,30, nella parrocchiale di San Giovanni a Savigliano.