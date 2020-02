Principio di incendio boschivo a Borgo San Dalmazzo sulla salita che porta al comune di Robilante, più precisamente nella zona del Malandrè.

Per ora il rogo risulta di piccole dimensioni, sul posto squadre di Vigili del Fuoco e degli Aib che stanno intervenendo in questo momento per contenere le fiamme non ancora molto estese.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.