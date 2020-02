Alessandro Durando rieletto presidente di Confcooperative Cuneo per il quadriennio 2020-2024 (FOTO E VIDEO)

Rieletto come presidente di Confcooperative Cuneo Alessandro Durandi, già presidente della massima associazione nazionale legata alla cooperazione sul territorio nel quadriennio 2016-2020. L’assemblea si è riunita oggi, mercoledì 12 febbraio, presso il Varco di Cuneo.



Molte le autorità presenti e i rappresentanti delle associazioni di categoria sul territorio oltre a esponenti del credito cooperativo locale. Intervenuto in video call il presidente della Regione Alberto Cirio impegnato a Bruxelles. Presenti i vertici nazionali di Confcooperative con il presidente Maurizio Gardini e il direttore generale Fabiola Di Loreto.



L’elezione di Durando arriva nell’anniversario dei 70 anni di organizzazione sul suolo provinciale. Erano 55 le coop sul suolo provinciale nel 1949. Al 2019 se ne registrano 291. E rappresentano uno spaccato dell’economia locale costituito in primis dalle cooperative agricole, ma anche dal credito cooperativo, dal sociale, dall'edilizia e dalla cultura. Tutte e 291 hanno un'incidenza sul Pil locale dell'8%.

Durando ha nel suo curriculum diversi incarichi legati alla cooperazione sociale. Dal 2010 al 2014 è stato Presidente provinciale Federsolidarietà Confcooperative Cuneo, Vicepresidente regionale Federsolidarietà Confcooperative Piemonte e Consigliere nazionale di Federsolidarietà Confcooperative. Dal 29 gennaio del 2016 ricopre la carica di Presidente di Confcooperative Unione Provinciale di Cuneo, oggi riconfermato a livello provinciale per altri quattro anni. Dal marzo 2016 è Presidente di Unioncoop - Soc. Coop. e di Elabora Cuneo soc.coop, entrambe società di emanazione Confcooperative Cuneo.Durando riveste inoltre la carica di Presidente di C.I.S. - Consorzio Iniziative Sociali - Consorzio di cooperative sociali operanti nell’area di Alba e Cuneo e la carica di Coordinatore della direzione di O.R.So Cooperativa Sociale - cooperativa operante nell’ambito delle politiche giovanili, dei servizi per il lavoro e dell’orientamento.Durante l’assemblea sono stati inoltre eletti i delegati provinciali, regionali e nazionali di Confcooperative provenienti dai diversi ambiti della cooperazione cuneese.