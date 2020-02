Ecco le date dell’estate in musica fossanese: Vocalmente ritorna dal 20 al 23 agosto

Torna il calendario di Musica d’Estate, la rassegna musicale estiva della Fondazione Fossano Musica che trasforma piazza XXVII marzo (piazza delle Uova per i fossanesi) in un auditorium a cielo aperto.

Le date più attese sono sicuramente quelle di Vocalmente, dal 20 al 23 agosto. Si attendono proprio in questi giorni i nomi dei gruppi vocali che intratterranno il pubblico internazionale del Festival. Intanto sulla pagina Fb dedicata del Festival iniziano a comparire i video della scorsa edizione (https://www.facebook.com/vocalmentefestival/) e le cartoline vocali registrate in diversi luoghi della città degli Acaja.

Come sempre, nell’ambito del festival, non mancherà la didattica con Vocalmente Academy e Vocalmente, mentre nelle ore diurne tornerà il Vocalmente Daily Show, lo spazio dedicato alle realtà non ancora affermate in ambito professionale e che desiderino esibirsi nel contesto di un festival internazionale dedicato alla vocalità a 360°.

Ma l’estate musicale fossanese non sarà solo contraddistinta da Vocalmente. Dal 27 luglio al 1 agosto tornerà il Jazz Summer Camp, una settimana dedicata allo studio della musica in chiave Jazzistica, completa da concerti di livello nazionale e internazionale nelle ore serali.

Dal 24 al 29 agosto ci sarà il Music Camp, la settimana tradizionale di attività estive aperta a tutti gli strumenti e adatto a bambini e ragazzi di ogni età. Anche in questa occasione in orario serale piazza delle Uova sarà animata da concerti ogni sera.

In fase di definizione l’Orchestral Week, la settimana dedicata interamente alla musica classica sotto la direzione del Maestro Julius Kalmar.

L’ultimo appuntamento sarà dal 2 al 6 settembre con l’Alessi Seminar 2020, appuntamento biennale con il Primo Trombonista della New York Philarmonic Joseph Alessi.

Anche in questo caso la pagina Fb della Fondazione Fossano Musica aggiornerà man mano le informazioni sulle iscrizioni, che prenderanno il via a partire dal marzo: https://www.facebook.com/fossanomusica/.

L’offerta non finisce qui: a breve sarà comunicata anche la data dell’A Cappella Day, appuntamento vocale in attesa di Vocalmente, mentre, come ogni anno, la Fondazione Fossano Musica saprà arricchire le serate estive con nuove iniziative.