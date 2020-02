Oltremalto: il regno delle birre artigianali nel cuore di Pinerolo

Questo è OltreMalto, che sabato 15 inaugurerà la sua nuova location in via del Pino 31, affacciata su piazzetta Verdi, nel centro storico di Pinerolo, che d’estate si arricchirà di un dehors.

«Nasco come amatore e faccio birra dal 1996 – racconta Scarcina –. Poi nel 2013 ho aperto con dei soci il primo stabilimento ad Avigliana, il Birrificio Valsusa che produceva la birra dal marchio Laval, con annesso locale per degustarla e passare la serata». Mentre l’esperienza del locale va avanti, il Birrificio è stato chiuso, lasciando spazio a una nuova sfida: «Collaboro con gran parte dei microbirrifici italiani che fanno parte di Unionbirrai».

La competenza e la passione di Scarcina sono state trasformate in un locale che fa scoprire il mondo affascinante e ricco delle birre artigianali, che vengono variate costantemente, per far apprezzare diversi sapori e diversi stili birrari, che i clienti possono portarsi a casa, grazie alla sezione beer shop. Il tutto accompagnato dal servizio caffetteria e da gustosi taglieri di salumi e formaggi e altre deliziose preparazioni con prodotti tipici con cui fare uno spuntino o cenare.