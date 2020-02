Rifreddo protagonista a “Ballando le cupole”: maschere e amministratori hanno presentano il carnevale nella nota trasmissione di Telecupole

Una serata come al solito piena di buona musica, balli ed allegria dove il sindaco Cesare Cavallo ed i rifreddesi oltre ad illustrare le loro proposte per sabato 22 e domenica 23 febbraio hanno, anche, proposto sugli schermi la consegna delle chiavi del paese a Luis e la Bela lasardera.

Consegnate le chiavi del paese alle maschere a Rifreddo ora inizia il periodo più pazzo dell’anno. Due settimane che come detto culmineranno nel gran ballo di sabato 22 febbraio. Una serata che vedrà arrivare a Rifreddo le maschere di tutta la provincia di Cuneo e del vicino torinese e nella grande festa in piazza di domenica 23 in cui a farla da padrone saranno le composizioni allegoriche i l’immancabile polentata.