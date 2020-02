Torna l’appuntamento della Pro Loco Fossano con la festa di Carnevale alla bocciofila Forti e Sani di Fossano.

La serata sarà sabato 22 febbraio a partire dalle ore 20 con la cena e il ballo in maschera, l’animazione per i più piccoli con il truccabimbi e i premi per le maschere più originali.

Per prenotare è possibile contattare la Pro Loco al numero 339/4425324 o 338/7783663 o la Bocciofila Forti e Sani allo 0172/695429.