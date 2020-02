L'Onorevole Tovaglieri della Lega interviene su Air Italy: "situazione preoccupante, Governo intervenga. Priorità tutelare lavoratori"

“Le notizie riportate dalle cronache in merito alla vicenda di Air Italy sono motivo di grande preoccupazione, non solo per le sorti della compagnia, ma anche e soprattutto per i posti di lavoro a rischio, senza dimenticare i problemi di connettività. Un duro colpo per il territorio lombardo e per l’economia di tutto il Paese, oltre che per il modello di mercato delle compagnie aeree in Italia e in Europa, sul quale il Governo deve fare chiarezza circa le proprie responsabilità. La chiusura di Air Italy avrà conseguenze pesanti in termini occupazionali sull’indotto attorno a Malpensa, ma anche Olbia e Sardegna: è evidente che il modello di sviluppo dei vettori europei presenti criticità, così come spicca l’assenza di una strategia e di una visione chiara da parte del Governo italiano per difendere l’industria aerea del nostro Paese, per non parlare di un'Europa con due pesi e due misure, che si espone per francesi e tedeschi con Airbus e non fa nulla per l'Italia. Il Governo e l’Europa non possono restare indifferenti: serve massima attenzione per tutelare i lavoratori e per garantire adeguata copertura per i servizi per i passeggeri che subiscono continui disservizi e incrementi dei costi”.



Lo dichiara in una nota Isabella Tovaglieri, europarlamentare lombarda della Lega.