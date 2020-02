Carnevale, piste aperte tutti i giorni e tanti eventi a Pian Munè di Paesana

Non è uno scherzo di Carnevale… Da venerdì 21 febbraio a lunedì 2 marzo a Pian Munè di Paesana le piste saranno aperte tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30.

La promozione di Carnevale - valida uno dei giorni della settimana compresa tra il 21 febbraio ed il 2 marzo - prevede uno ski pass scontato (adulti 10 euro, ragazzi 8.5 euro) per chi scia completamente mascherato.

Domenica 23 febbraio il programma prevede un “Carnival Party” al rifugio a valle con festa e intrattenimento per tutti all’insegna del “Se non ti mascheri non ti diverti!”.

Martedì “grasso” 25 febbraio: le tradizionali “bugie” per tutti i bimbi che oggi sciano sulle nostre piste.

La prima domenica di marzo, Pian Munè ospiterà il settimo appuntamento dedicato al “Rock on the Rocks”, con un concerto in quota con i Too Rock, gruppo pinerolese che riveste e trasforma pezzi pop in chiave rock.

Per le cene in baita (a quota 1870 con trasporto con gatto delle nevi) sono previste aperture straordinarie tutte le sere nelle vacanze di Carnevale.

Info e Prenotazioni scrivendo via whatsapp al numero 3286925406