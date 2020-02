Concerti, gite, eventi, enogastronomia: quanto di meglio nel panorama dei viaggi della New Group PV di Busca

Sabato 19 settembre: Concerto “Una. Nessuna. Centomila” a Campovolo

Sette grandi artiste per un concerto-evento all'Arena Campovolo: Elisa, Emma, Giorgia, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia e Laura Pausini saranno insieme per un nuovo evento benefico.

Quota di partecipazione 40 euro a persona adulta, comprensiva di viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio

Domenica 8 marzo: Speciale festa della donna a Milano.

Arrivo a Milano visita del centro città e del "quadrilatero della moda", visita del celebre "Bosco Verticale",e dell’affascinante quartiere dei Navigli. In occasione della "Festa della Donna" un "mimoso aperitivo" verrà servito in uno dei locali più suggestivi dei Navigli.

Quota di partecipazione 55 euro a persona adulta, comprensiva di viaggio in pullman Gran Turismo, "Aperitivo Mimoso" sui Navigli, assistenza di un accompagnatore dell’agenzia.

Sabato 11 luglio: Visita della nave da crociera Costa Smeralda

ore 10.00 circa: arrivo a Savona e Check-in al Terminal Crociere,

ore 10.30 – 12.30: Giro guidato delle principali aree e dei servizi della nave

ore 13.00 – 14.00: Pranzo nel ristorante principale della nave bevande incluse (acqua e soft drink)

ore 14.00: caffè e sbarco.

ore 15.00: direzione Savona centro con possibilità di passeggiata, se le condizioni meteorologiche lo permettono

ore 17.30 circa: partenza per il rientro nelle località di partenza.

Quota di partecipazione 55 euro a persona adulta, comprensiva di viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, visìta guidata della nave, pranzo a bordo compreso di acqua e soft drink

Altre proposte di viaggio

Domenica 1 marzo: La festa dei limoni di Mentone

Quota di partecipazione 55 euro a persona adulta, comprensiva di viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore e biglietto d’ingresso.

Giovedì 5 marzo: Partecipazione a “Verissimo” con Silvia Toffanin

Quota di partecipazione 40 euro a persona adulta, comprensiva di viaggio in pullman Gran Turismo accompagnatore.

Sabato 7 marzo: “Creattiva”

Quota di partecipazione 40 euro a persona adulta, comprensiva di viaggio in bus e accompagnatore.

Domenica 8 marzo: 90° Salone dell’automobile di Ginevra

Quota di partecipazione 60 euro a persona adulta, comprensiva di viaggio in pullman Gran Turismo, biglietto d’ingresso al salone dell’auto, assicurazione medico bagaglio ed accompagnatore.

Domenica 15 marzo: Sanremo in Fiore

Quota di partecipazione 35 euro a persona adulta, comprensiva di viaggio in pullman Gran Turismo ed accompagnatore.

Da sabato 21 a giovedì 26 marzo: Tour delle delizie campane

1° giorno: Località di partenza - Penisola Sorrentina

2° giorno: Penisola Sorrentina - Gragnano - Castellammare - Penisola Sorrentina

3° giorno: Penisola Sorrentina - Paestum - Penisola Sorrentina

4° giorno: Penisola Sorrentina - Vesuvio - Penisola Sorrentina

5° giorno: Penisola Sorrentina - Napoli - Penisola Sorrentina

6° giorno: Penisola Sorrentina - Orvieto - località di partenza

Quota di partecipazione 770 euro per persona adulta, comprensiva di viaggio in pullman Gran Turismo, trattamento di mezza pensione in hotel, pranzi in ristorante del 3°, 5° e 6° giorno, visite guidate come da programma, visita del pastificio con degustazione, ingresso alle Ville Romane, ingresso ai templi di Paestum, visita dell’azienda casearia con degustazione, visita della cantina con degustazione, assicurazione medico/bagaglio, assistenza di un accompagnatore dell’agenzia.

Domenica 22 marzo: Acquario di Genova

Quota di partecipazione 60 euro a persona adulta, comprensiva di viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, biglietto d’ingresso all’acquario, visita guidata.

Sabato 28 e domenica 29 marzo: Bologna e Ravenna

1° giorno: Località di partenza – Bologna

2° giorno: Bologna - Ravenna - Località di partenza

Quota di partecipazione 195 euro a persona adulta, comprensiva di viaggio in pullman Gran Turismo, trattamento di mezza pensione in hotel 3/4 stelle, visite con guida locale HD di Bologna e Ravenna, pranzo in ristorante del 2° giorno con menù turistico, assistenza di un accompagnatore dell’agenzia, assicurazione medico/bagaglio.

Domenica 29 marzo: Bologna, Fico Eataly Word

Quota di partecipazione 40 euro a persona adulta, comprensiva di viaggio in pullman Gran Turismo ed accompagnatore.

Da non perdere:

Sabato 25 e domenica 26 aprile: Trenino Rosso del Bernina

1° giorno: Località di partenza - Tirano - St. Moritz - Livigno

2° giorno: Livigno - Località di partenza

Quota di partecipazione 255 euro a persona adulta, comprensiva di viaggio in pullman Gran Turismo, trattamento di mezza pensione in hotel, pranzo in ristorante/hotel del secondo giorno, biglietto per il Trenino Rosso del Bernina, assicurazione medico/bagaglio, assistenza di un accompagnatore.

Punti di carico: Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Saluzzo e altre località di partenza su richiesta.

