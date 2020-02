Cuneo: all'Open Baladin lo show cooking... sul "rito del Tè" inglese

A cup of English Tea? Ma certamente, a pochi giorni dall’attuazione della Brexit, Open Baladin Cuneo propone uno show cooking “sui generis”.



A degustare, proporre e far conoscere “il rito del Tè” all’inglese, sarà ospite Michelangelo Conoscenti, Professore Ordinario di Linguistica Inglese all’Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società.



Un appuntamento non solo con una delle bevande più consumate al mondo, ma soprattutto con usi e costumi del rito pomeridiano nella tradizione inglese, passando dai commenti sull’attualità legate proprio ai recenti sviluppi della situazione dopo l’uscita del Regno Unito dall’Europa.



Nella tradizione britannica esistono due tipi di Afternoon Tea quello chiamato “Low tea” ovvero accompagnato da dolcetti e tartine, oppure quello noto come “High Tea” che viene accompagnato da un pasto vero e proprio che va a sostituire la cena.



Ma quando e com’è nata la tradizione del tè delle cinque? Una tradizione che risale al 1800, e che verrà raccontata a partire dalle 18 per un paio d’ore in cui non sarà necessario, per ora avere il visto di ingresso, ma basterà una semplice prenotazione allo 0171/489199. Dont’miss it!