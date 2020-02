Max e Kira: fratelli di 1 anno in cerca di amore

L’Associazione Anpa Alba, Langhe e Roero (Associazione Nazionale protezione animali e dell’ambiente) oggi vi presenta Max, Kira, Ada e Bruna.



Max e Kira , sono fratelli nati a luglio 2018, mix border, taglia media contenuta. Molto belli, buonissimi e dolci, coccoloni e desiderosi di interagire con gli umani. Non hanno problemi né con i bambini, né con i cani, né con i gatti. Sono molto uniti per cui è preferibile adozione di coppia, ma valutiamo anche adozione separata, purché trovino la famiglia che faccia loro dimenticare la dolorosa esperienza che hanno vissuto.



Ada è un mix labrador, ma taglia più contenuta, molto bella, socievole, vivace. Ama correre e giocare, compagnia adatta a chi ama fare passeggiate col proprio quattrozampe al seguito.



Bruna è una taglia piccola di appena 5 kg, ha circa 4 anni, è dolce e buona. Ha bisogno con urgenza di trovare una casa accogliente. Si affida sterilizzata.



Seguiteci su Facebook: @Anpa Alba Langheroero

Per contatti telefonare 0173/263941