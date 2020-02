A Cuneo il seminario sull'organizzazione e la gestione dell'impresa alla luce del nuovo codice della crisi

"Una riforma epocale: l'organizzazione e la gestione dell'impresa alla luce del nuovo codice della crisi". È il titolo del seminario formativo svoltosi giovedì 13 febbraio a Cuneo nella Sala del Collegio dei Geometri.



L'evento era organizzato dalla Compagnia delle Opere Piemonte, dopo il grande successo e apprezzamento per il seminario di Torino del 29 ottobre.

La Cdo è un’associazione che ha lo scopo di sostenere imprenditori, enti senza scopo di lucro, manager e professionisti nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali in un orientamento per il bene di tutti.

Tutte le imprese, non solo quelle dotate di organo di controllo, hanno il dovere di istituire un adeguato assetto organizzativo e di attivare di un sistema di rilevazione di indicatori in allerta della crisi e della effettiva continuità aziendale.

Il nuovo codice sulla crisi d’impresa introduce la necessità di una diagnosi precoce dello stato di difficoltà, in ottica di salvaguardia della capacità imprenditoriale, permettendo l’emersione anticipata del dissesto aziendale, per sostenere e avviare con tempestività soluzioni di risanamento.

Sono intervenuti al convegno: Luca Valdonio, Formatore - Cultura della generatività; l'avv. Paolo Jorio- Partner Studio Fubini Jorio Cavalli e Associati

Luca Valdonio; Dott. Andrea Birini, Commercialista; Dott. Paolo Delfino, Commercialista e Revisore