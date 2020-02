A Fossano il progetto Har porta un corso di fotografia all'interno del carcere

In un lampo l'idea di coinvolgere Ober Bondi, il presidente, che le è sembrata la persona giusta per questo tipo di iniziativa e che in effetti ha risposto subito con l'entusiasmo che lo contraddistingue.

"Vogliamo offrire una diversa chiave di lettura della realtà che ci circonda, uno strumento in più per capire e abitare questo mondo" spiegano Alice e Ober "Dare un'altra via a chi ha trovato nel delinquere la sua via. È ormai dimostrato che i gruppi di detenuti che partecipano a programmi rieducativi e di lavoro nel periodo di carcerazione, hanno poi un tasso di recidiva (ovvero la probabilità di tornare a compiere reati al termine della pena) inferiore a coloro che non hanno questa opportunità. È dunque un vantaggio sì per il singolo, ma anche per l'intera comunità".