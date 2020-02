Alba, si installano le telecamere: lunedì a rischio code in corso Cortemilia

Prosegue ad Alba la posa delle telecamere collegate alla futura rete di videosorveglianza cittadina.

Dopo i lavori che nei primi giorni dell’anno hanno interessato l’ingresso del "rondò", possibili disagi sono attesi nella giornata di lunedì 17 febbraio lungo corso Cortemilia, altro varco cittadino che verrà monitorato dal futuro sistema intelligente di controllo degli accessi.

Come appena comunicato dal Comune, i lavori per la posa delle necessarie reti tecnologiche comporteranno la predisposizione di un senso unico alternato nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sobrero e via Martin Luther King. Dalle ore 8.30 alle ore 18 il traffico verrà quindi regolato da un impianto semaforico temporaneo e da movieri "nelle ore di punta e nel caso di intenso traffico veicolare per evitare la formazione di lunghe code al semaforo".