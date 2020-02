Da Mondovì ai Golden Globe: "Pump it Up" del duo monregalese Giudici-Molineri risuona a Los Angeles

Traguardo altamente prestigioso per il duo monregalese formato da Gabriele Giudici e Fabrizio Molineri, in arte "Judici & Molinoir", che, con il loro singolo "Pump it up" sono approdati direttamente sul red carpet dei Golden Globe.

La loro canzone, che gode della collaborazione dell'artista americana Bright Lights ed è stata pubblicata da Sony Music Entertainment Brasile, ha raggiunto il prestigioso after-party dei premi cinematografici che hanno anticipato gli Oscar; Bright Lights, infatti, è stata invitata in qualità di dj e performer alla serata di gala che segue la cerimonia di consegna delle prestigiose statuette e nella sua playlist spiccava il brano prodotto nel Groove Eater Studio di Niella Tanaro.

Così, i dj e produttori monregalesi Gabriele Giudici e Fabrizio Molineri, con l'ausilio di Matteo Bruno, hanno dato vita a un remake di successo dell'omonimo tormentone dell’estate 2004, famoso anche per essere stato colonna sonora dello spot di un celebre brand a stelle e strisce di patatine.

"La versione 2019 - spiegano i monregalesi - cerca di rimanere fedele all'atmosfera originale, aggiungendo elementi decisamente più moderni: una bassline dal ritmo energico e coinvolgente e una linea vocale che da subito si prefigge di rimanere in testa". "È un progetto nato quasi per gioco ,che si è tramutato, dopo pochissimo tempo, in una grande sfida - ha raccontao Gabriele Giudici -. Io e Fabrizio siamo grandi amici e condividiamo da sempre la passione per la musica. Era l'estate dello scorso anno quando Fabrizio, durante uno degli innumerevoli viaggi insieme, mi ha proposto di rivisitare in chiave moderna il brano di Danzel 'Pump It Up' e mi è da subito sembrata una buona idea. Rientrati in Italia, abbiamo coinvolto nel progetto Matteo Bruno, mio partner in Groove Eater Studio, e ne abbiamo sviluppato una nuova versione a 6 mani. Durante l'ultima trasferta italiana di Bright Lights, le abbiamo presentato il progetto, che ha immediatamente catturato la sua attenzione e l'ha spinta a proporsi come voce della versione finale. Dopo 'Gringa e Mr. Officer', il nostro sodalizio prosegue anche su questa nuova traccia e vederla proposta durante la festa dei Golden Globe in presenza di star come Scarlett Johansson e Brad Pitt mi ha davvero lasciato a bocca aperta".

Gli ha fatto eco Fabrizio Molineri: "Ho pensato a 'Pump It Up' perché era uno dei brani più ballati durante il mio periodo da organizzatore delle serate 'Rouge et Noir' a Lurisia. Gabriele negli anni dal 2008 al 2013 era il dj resident del locale e proprio lì abbiamo potuto consolidare il nostro rapporto lavorativo e d'amicizia. L'idea di riprendere quel brano non è solo per il suo effetto in pista, ma è stata rafforzata da un trend molto in voga nell'ultimo periodo: la rivisitazione di brani cult del passato in chiave attuale. Ne sono esempio, tra gli altri, Ghali e Salmo con la loro 'Boogieman', al cui interno sono presenti chiari riferimenti ai brani di metà anni Novanta di Robin S e Stonebridge, e la collaborazione fra J Balvin e i Black Eyed Peas in "Ritmo", remake dell'iconica “Rhythm Of The Night” di Corona. Vedere il nostro brano preso in considerazione dal guru della musica dance in Italia, Albertino, è una conferma del fatto di aver guardato nella giusta direzione".