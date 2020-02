Deceduta al CRAS la lepre recuperata nel "muso" di una macchina in via Silvio Pellico a Cuneo

Non ce l'ha fatta la lepre recuperata dai vigili del fuoco nella giornata di martedì 11 febbraio, incastrata nel "muso" di un'automobile parcheggiata in via Silvio Pellico a Cuneo: nella giornata di ieri (12 febbraio) è stata ritrovata morta dagli operatori del CRAS di Bernezzo.



A darne notizia è lo stesso CRAS tramite le proprie pagine social, sottolineando come le condizioni della zampa ferita della lepre fossero davvero critiche.



Il Centro si è quindi lanciato, nel post, in un accorato appello perché gli automobilisti in transito lungo le strade della provincia adoperino più attenzione e sensibilità nel caso di scontri con animali selvatici: anche in questi casi, infatti, vale l'omissione di soccorso.