Fossano, "Cantiere civile" propone la serata "Il sociale è la società"

Cantiere civile a Fossano propone a tutti i cittadini lunedi 24 febbraio alle ore 21 una serata di riflessione e formazione, intitolata “ Il sociale è società”.

Infatti la cura degli anziani, l’assistenza domiciliare, il sostegno ai disabili, l’integrazione degli immigrati, l’attenzione alle persone e alle famiglie fragili, l’educativa territoriale, gli inserimenti lavorativi, l’umanizzazione delle strutture sanitarie e sociali non sono un campo di servizi che riguardano solo le persone in difficoltà ma sono elementi costitutivi dell’intera società e della sua coesione. Così l’elaborazione, la programmazione e la realizzazione delle politiche sociali sono elementi chiave dell’identità e dell’azione politica e caratterizzano e qualificano le diverse forze politiche. Per una politica civile.

Dunque il sottotitolo della serata è “Politiche e politica”, perché ogni scelta in questo campo rispecchia la visione e i valori che si vogliono promuovere e concretizzare. Ne parleremo con Augusto Ferrari, già Assessore al Welfare della Regione Piemonte, che ci fornirà un quadro delle politiche sociali a scala regionale sottolineando le competenze in materia di Regione e Comuni e dei loro strumenti operativi, come i Consorzi socio assistenziali. L’orizzonte è quello dei nuovi bisogni sociali, della lotta alle diseguaglianze , delle potenzialità delle nuove tecnologie e di nuovi protagonismi, dei fabbisogni e delle prospettive occupazionali e delle priorità e delle risorse necessarie .

Per la serata saremo ospitati presso il Circolo di Fossano del Partito Democratico, in Via Don Minzoni 6, dove ci ritroveremo alle 20.45. Si ragiona e si discute sul presente e sul futuro nostro delle nostre famiglie e della nostra cittadinanza.