Fossano, grande attesa per la sfilata dei carri allegorici: come cambia la viabilità

Cresce a Fossano l’attesa per la sfilata dei Carri allegorici, in occasione del Carnevale, sabato 15 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 20.

Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione.

In piazza Dompè sarà divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata nel parcheggio antistante le due tettoie e nell’area tra le stesse dalle ore 7.30 alle ore 20. Sarà inoltre vietato il transito nel tratto antistante l’Asilo Comunale.

In via Marconi vigerà il divieto di circolazione nel tratto compreso fra via Creusa e la rotatoria di piazza Romanisio dalle ore 13.30 alle ore 15 e dalle ore 17.30 alle ore 19, esclusivamente per il tempo necessario al passaggio/trasferimento dei carri. Sarà inolstre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto fra via Creusa e la rotatoria di piazza Romanisio dalle ore 13 alle ore 20 e il divieto di circolazione dalle ore 13.30 alle ore 20 nel tratto compreso tra la rotonda di piazza Romanisio e via Roma.

Sarà vietata la sosta e la circolazione in via Roma dallintersezione con via Craveri alla rotatoria di piazza don Mario Picco dalle ore 9 alle ore 20, mentre sarà istituito, per i soli residenti, il doppio senso di circolazione in viale Sacerdote, via Barotti, via Falletti, via IV Novembre, via Celebrini, via dell’Anunziata dalle ore 12 alle ore 20.

In largo Eroi sarà vietata la sosta e la circolazione dalle ore 9 alle ore 20.

In viale Alpi vigerà il divieto di circolazione e di sosta dalle ore 9 alle ore 20.

In viale Regina Elena sarà istutuito il divieto di transito e di sosta dalle ore 15.30 alle ore 18 esclisivamente per consentire il transito dei carri allegorici, dall’intersezione di via Monviso a piazza don Marco Picco.

Come ultima limitazione, via Salita Salice sarà chiusa al traffico tra le ore 15.30 e le ore 18 tra via Marene e la rotonda di piazza don Mario Picco per il transito dei carri.