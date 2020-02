Giorno del Ricordo a Fossano: inaugurato il monumento ai caduti delle Foibe

Lo scorso lunedì 10 febbraio si è celebrata la “Giornata del Ricordo”, dedicata alla memoria delle vittime delle Foibe dell’esodo giuliano- dalmata e delle vicende del confine occidentale istituita nel 2004.

Questa mattina, giovedì 13 febbraio la memoria di questa pagina di storia è stata celebrata a Fossano ocn una Messa nella cappella di SS. Maria Ausiliatrice dell’Isituto Salesiano e l’inaugurazione di un monumento, che ricorda anche fisicamente le foibe in piazza Norma Cossetto, già intitolata alla studentessa istriana uccisa da partigiani jugoslavi nel 1943.

All’inaugurazione hanno partecipato autorità politiche, militari e religiose oltre agli studenti delle scuole superiori e a molte associazioni cittadine.

Dopo la Messa Anna Mantini, da sempre impegnata nel mantenere vivo il ricordo dei fatti giuliano-dalmati, ha ripercorso le principali tappe di Norma Cossetto ed è poi stata scoperta la lapide.

“Dobbiamo ricordare, pur essendo una giornata triste, tutte queste vittime – ha detto il sindaco di Fossano Dario Tallone -. Ringrazio Anna Mantini che da anni voleva questo cippo. Lo abbiamo realizzato in tempo record e rispecchia la volontà di tutti i fossanesi. Sarà un monumento patrimonio della città. Lo abbiamo voluto per ricordare una tragedia che non deve più accadere”.

Il Sindaco ha anche ringraziato le scuole e i loro insegnanti per la partecipazione oltre a tutte le associazioni presenti e la Cassa di Risparmio di Fossano per il contributo