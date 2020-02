Il nuovo ospedale si presenta alla Sinistra Tanaro: stasera incontro pubblico a Priocca

L'Amministrazione comunale di Priocca ha organizzato per questa sera, giovedì 13 febbraio alle ore 20.45 (Sala del Consiglio comunale), un incontro pubblico di presentazione del nuovo ospedale di Verduno.

Alla serata, aperta a tutti gli interessati, è prevista la presenza del direttore generale dell'Asl Cn2 Massimo Veglio, pronto a rispondere a tutti e gli interrogativi riguardanti la nuova struttura ospedaliera, la cui apertura è attesa per i prossimi mesi.

Saranno illustrate immagini dell'ospedale (interni ed esterni) realizzate con il drone per offrire alle persone una percezione in anteprima di come si presenterà il tanto atteso nosocomio.

"Tra le tante iniziative di carattere culturale-formativo mi è sembrata una bella idea quella di presentare nel nostro paese il nuovo ospedale, alla presenza del massimo responsabile dell'Asl - dichiara il sindaco di Priocca e senatore Marco Perosino-. Credo sia un tema sentito dai cittadini che, al di là di qualche polemica che ha accompagnato i lavori di realizzazione, vogliono scoprire e appassionarsi all'idea di poter avere a disposizione una struttura sanitaria completamente nuova e attrezzata per poter guardare all'offerta di servizi di eccellenza. Anche per questo confido che possa partecipare un nutrito pubblico di persone, anche dai paesi limitrofi".