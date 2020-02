Sommariva Bosco, incontro per celebrare il 250° anniversario della nascita di Beethoven

A Sommariva Bosco appuntamento con l'iniziativa che celebra il 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven.

Un compositore che ha profondamente segnato la storia della musica e l’evoluzione del pensiero musicale, che nell’immaginario collettivo rappresenta la figura più emblematica del musicista di genio e dell’artista rivoluzionario. Le sue musiche da oltre due secoli risuonano in ogni sala da concerto, non risentono del logorio del tempo e richiamano ogni volta all’orecchio e alla mente degli ascoltatori valori universali di bellezza ed elevazione spirituale, ideali di fratellanza e libertà. "Anche noi, attraverso - scrivono dal Comune di Sommariva Bosco - le nostre Narrazioni ed alcune prossime iniziative, cercheremo di rendergli omaggio; nel primo incontro affronteremo due tra le sue più celebri Sinfonie, antitetiche per carattere e clima espressivo: la Quinta, con suo tema “del destino”, l’incipit più conosciuto di tutta la storia della musica e la Sesta, più universalmente conosciuta come la “Pastorale”, cercando di svelare i segreti di questi capolavori".

L'incontro si svolgerà venerdì 14 febbraio 2020, ore 21 presso la Sala della Musica “Ferruccio Civra". Acura di Claudio Chiavazza con la partecipazione della prof.ssa Elena Angeleri