In occasione del decimo anno dalla morte di Don Romildo Serra, parroco per 43 anni a Cervasca, l’amministrazione comunale domenica 16 febbraio alle 10.30 inaugurerà la targa commemorativa che dedica la Residenza per Anziani alla memoria di Don Serra; alle 11 seguirà la S. Messa in suo suffragio presso la Chiesa Parrocchiale S.Stefano Cervasca.

Tutto ciò a conclusione del ricordo che la comunità parrocchiale organizza per sabato 15 alle 20.45, sempre in chiesa.