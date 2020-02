Fossano, anziano colpito da malore in viale Regina Elena: soccorso dalla Polizia Locale

Momenti di apprensione a Fossano poco dopo le ore 16 di ieri (mercoledì 12 febbraio). Un uomo, di 85 anni, residente in città, attraversando a piedi Viale Regina Elena si è accasciato a terra, al centro della corsia, colpito probabilmente da un malore.



Fortunatamente nessun veicolo in transito in quel momento l’ha investito. Immediato l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale, impegnata in servizio di perlustrazione nella zona. Gli agenti hanno prestato i primi soccorsi all’anziano, richiedendo l’intervento dell’equipè medica dell’emergenza sanitaria.



L’anziano è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Savigliano per i dovuti accertamenti.



Sul Viale la viabilità ha subito forti rallentamenti ed il traffico è stato deviato da una pattuglia dei Carabinieri di Fossano e da altro personale della Polizia Locale.