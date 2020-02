Cercare casa: le caratteristiche essenziali

Anche se chiunque sia alla ricerca di una nuova casa presenti esigenze del tutto specifiche, ci sono delle caratteristiche che ogni casa ideale dovrebbe avere. Ce lo dimostrano le statistiche che riguardano le abitazioni preferite dagli acquirenti italiani, così come le offerte che rimangono sul mercato più a lungo. Le agenzie immobiliari possono aiutare i clienti che desiderano una nuova casa, in modo da consigliare loro sia quale scegliere, sia quali siano le caratteristiche che faranno aumentare di valore l’immobile nel tempo.

Come scegliere la nuova casa



Caratteristiche essenziali

Cosa richiede il mercato



Partiamo dalle esigenze specifiche del singolo cliente che desidera una nuova casa. In Italia abbiamo la passione per la casa di proprietà, infatti ogni anno sono numerosi coloro che entrano a far parte dei proprietari di casa e scendono i numeri per quanto riguarda gli affitti. Visto che si tratta di una spesa che si fa poche volte nella vita è importante scegliere con calma, valutando tutte le proposte e le necessità della singola famiglia. In linea generale agli italiani piacciono le abitazioni nei centri urbani di una certa dimensione, mentre l’idea di andare a vivere in campagna sfiora la mente di pochissimi. Del resto proprio nelle città si trovano le case con tutte le carte in regola: vicinanza a scuole e negozi, servizio buono per quanto riguarda i mezzi pubblici, metrature decenti e parcheggio nelle vicinanze, se non addirittura un posto auto di proprietà.

Farsi aiutare dall’agente immobiliare



Quanto costa la casa

Meglio nuova?



Per una scelta così importante appare essenziale chiedere aiuto a un professionista del settore, come solo l’agente immobiliare può fare. Con l’agente si può infatti stendere un elenco chiaro di tutte le esigenze della famiglia, in modo da circoscrivere le offerte disponibili ed evitare di andare a vedere abitazioni che non soddisferebbero in alcun modo l’acquirente. Molti italiani oggi preferiscono scegliere abitazioni di nuova costruzione; le motivazioni sono varie, a partire dalla possibilità di avere finiture di pregio e impianti di nuova generazione. Questa caratteristica ovviamente aumenta anche il costo al metro quadrato dell’abitazione, ma abbatte le spese per eventuali modifiche e rinnovi, che solitamente non sono necessari.

Dove trovare la casa giusta



Quali quartieri preferire

Meglio la città o il Paese



Oggi i migliori annunci sono disponibili presso le agenzie immobiliari della zona in cui si intende andare a vivere. Visto poi che l’agenzia ci offre anche molteplici servizi aggiuntivi, appare chiaro che prediligere tali annunci a quelli dei privati cittadini risulti essenziale. È importante anche selezionare con cura la zona in cui si intende vivere, considerando le esigenze del singolo soggetto, o della famiglia. Nelle città si hanno spesso più servizi, ma maggiore confusione e prezzi elevati. Nei piccoli Paesi i prezzi sono bassi ma i servizi disponibili a volte carenti. Solitamente la scelta migliore riguarda i centri di media grandezza, che propongono servizi di buona qualità, pur in una realtà ancora a misura di uomo, senza troppo traffico rumoroso nel corso della giornata o difficoltà ad approfittare dei servizi disponibili.