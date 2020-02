Efficientamento energetico - Le soluzioni offerte da Iren

Sostenibilità ed efficienza energetica tra i pilastri della strategia Iren

Iren da tempo si impegna nella promozione di progetti e iniziative dedicati all'efficientamento energetico. L'azienda ha infatti messo in campo una serie di azioni e proposte che hanno l'obiettivo di affiancare clienti e cittadini nell'ottimizzazione dei consumi energetici.

Cos'è l'efficientamento energetico?

Con questo termine si intendono tutti gli interventi che permettono di ottimizzare lo sfruttamento di energia negli edifici privati, pubblici e nelle aziende. Si tratta cioè di operazioni che consentono di mantenere prestazioni ottimali a fronte di consumi ridotti.

Per raggiungere l'efficienza energetica è possibile procedere con interventi di riqualificazione energetica come ad esempio:

la coibentazione delle pareti;

l'isolamento termico;

l'installazione di pannelli solari o impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ;

la sostituzione degli apparati di climatizzazione con apparecchiature ad alta efficienza;

l'installazione di caldaie a condensazione;

l'utilizzo di lampadine LED ;



Nella maggior parte dei casi l'efficientamento energetico comporta un notevole investimento economico, per questo il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione incentivi e detrazioni fiscali.

L'impegno di Iren

È in questo contesto che si inseriscono i prodotti, i servizi e le attività pensati da Iren per aiutare privati e aziende a sfruttare in maniera ottimale le fonti di energia.

Privati

Per i privati cittadini, Iren ha dunque studiato diverse soluzioni che facilitino l'abbattimento delle emissioni e il risparmio energetico . Ecco quali nello specifico:

Iren Energia Solare - Fotovoltaico , offerta che prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico chiavi in mano tramite cui poter produrre energia pulita e sostenibile;

Iren Comfort Caldaia , per riscaldare la casa con una caldaia di ultima generazione e ottenere un reale risparmio energetico e ridotte emissioni inquinanti;

Misuratore di consumi - Smart Meter , dispositivo con il quale è possibile monitorare i consumi energetici;

Iren Kit LED , offerta grazie alla quale è possibile illuminare la propria casa risparmiando e avendo cura delle sorti del nostro pianeta.

Aziende ed enti pubblici

A condomini, imprese, Pubblica Amministrazione, enti no profit e assistenziali sono invece dedicate le attività di Iren Smart Solutions, società che si occupa in particolare della riqualificazione energetica degli edifici . Fra le altre soluzioni offerte dalla società del Gruppo Iren non mancano servizi di consulenza energetica e per la gestione ottimizzata degli impianti termici, oltre a soluzioni legate alla progettazione, l'installazione e la gestione di impianti fotovoltaici e di impianti di cogenerazione (in grado di produrre contemporaneamente energia elettrica e termica da un'unica fonte di combustibile).