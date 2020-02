Lexus regina per affidabilità

Da una recente indagine condotta dalla rivista Altroconsumo insieme ad altre associazioni di consumatori europee (Francia, Belgio, Spagna e Portogallo). Lexus è la prima, davanti a Porsche, Toyota e Daihatsu, Honda, Subaru e Audi: nei primi posti della classifica delle Case automobilistiche dell'affidabilità brillano i marchi legati a Toyota (oltre alla Casa delle due ellissi, il marchio di lusso Lexus, la Daihatsu e Subaru con cui Toyota ha in corso un'alleanza).

L'indagine, come riporta Altroconsumo ha coinvolto 43mila automobilisti, di cui circa 13mila italiani, per scattare una fotografia di quali sono le marche più affidabili e che danno più soddisfazioni ai proprietari. Gli intervistati hanno risposto a domande come "L'auto dà problemi? Quante volte l'hai portata dal meccanico?" e in base alle risposte è stata stilata una classifica che mette al primo posto le auto delle marche che fanno capo alla multinazionale giapponese Toyota: Lexus in primis ma anche Daihatsu e Subaru (oltre che lo stesso marchio Toyota).

Si piazzano bene anche il lussuoso brand Porsche e Audi (entrambe del gruppo Volkswagen) e Honda.

L’affidabilità delle automobili è stata valutata incrociando i dati forniti dagli intervistati ovvero l’età della vettura, il numero di chilometri percorsi e la quantità di guasti subiti ponderati in maniera differente in base alla gravità del guasto stesso.

Tra i guasti più frequenti vi sono quelli relativi alla parte elettrica, che hanno quindi coinvolto fusibili, fari, lampadine, spie di controllo, la chiusura centralizzata, gli alzacristalli elettrici, i tergicristalli, ecc…

Enzo Mattiauda (titolare della LEXUS CUNEO by FujiAuto): "Aver letto questa inchiesta realizzata da Altroconsumo, ha confermato quanto di buono stiamo facendo da oltre 20 anni. I brand che trattiamo sono di assoluto livello e questo viene confermato ogni giorno dai nostri clienti che continuano a sceglierci per affidabilità, innovazione competenza e prezzo!"

Continua Mattiauda: "A breve inaugureremo il nuovo showroom Lexus, una vetrina importante per la clientela che vuole qualcosa in più dall’auto. Una clientela che non vuole solo un mezzo di trasporto confortevole e sicuro ma che vuole vivere un’esperienza ogni volta che si siede al volante!"