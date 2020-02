A Cuneo e Alba le anteprime di "A riveder le stelle", ultima fatica del regista albese Caruso

In attesa della conferenza stampa prevista per il 28 febbraio a Torino, fanno tappa a Cuneo e Alba le anteprime per il pubblico del nuovo lavoro del giovane regista di Alba Emanuele Caruso.

Cuneo - Cinema Fiamma: 29 febbraio ore 20,30

Alba - Cinema Cine4: 1° marzo ore 20

Il Film Documentario “A riveder le stelle” è un viaggio sospeso nel tempo tra i percorsi montani del Piemonte.

Protagonisti della pellicola l’attore e alpinista Giuseppe Cederna, l’attrice Maya Sansa e il Dottor Franco Berrino che ha partecipato attivamente alla “spedizione”, apportando un contributo che resta unico per il film.