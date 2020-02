Da Fossano a Cuneo, dal Comune all'Università: si fa in due la "prima" nazionale delle "Fondazioni" di Beppe Ghisolfi

Dopo Fossano, Cuneo. Dopo il Comune, l'Università. Si fa in due la prima nazionale delle "Fondazioni bancarie" di Beppe Ghisolfi.



Il Banchiere europeo e scrittore, che il prossimo giovedì 20 febbraio alle ore 17 presenterà in anteprima il proprio best sellers numero 4 edito nuovamente da Nino Aragno, ospitato dal Comune di Fossano di cui è Cittadino onorario e dal Sindaco Dario Tallone, nella successiva giornata del 26 bisserà l'evento in forma di Lectio magistrale in questa seconda circostanza sotto l'egida organizzativa del Campus di economia e management, altra Istituzione del territorio storicamente amica dei progetti di educazione finanziaria applicata al contesto manageriale e della direzione aziendale.



L'invito, accettato dal Professor Ghisolfi, è stato formulato dal Professor Giuseppe Tardivo, cofondatore del Campus e titolare del Corso di Finanza Aziendale che quest'anno sarà inaugurato proprio dalla Lectio Magistralis avente per oggetto il Manuale di Navigazione sulle Fondazioni Bancarie.



"Dell'amico Ghisolfi - dichiara l'economista Giuseppe Tardivo - ho sempre apprezzato la disponibilità e la sensibilità verso tutte le iniziative volte a favorire, soprattutto nei giovani e negli studenti, la capacità di valorizzare il proprio territorio e la sua cultura economica, manageriale e sociale. La sua Lectio magistrale contribuirà al prestigio del Polo universitario cuneese e all'arricchimento del percorso cognitivo e formativo degli attuali studenti e futuri manager".



L'appuntamento è fissato con inizio alle ore 11, e fino alle ore 12,30, nella sede del Campus in via Ferraris di Celle 2 a Cuneo. A introdurre il Banchiere scrittore, saranno lo stesso Prof. Tardivo e la dottoressa Monica Martini; parteciperanno alla cerimonia di apertura del Corso anche gli alunni della Professoressa Letizia Pagliai impegnati nello studio della Storia economica contemporanea.