Dal 16 al 18 ottobre a Cuneo tornerà protagonista il Marrone

Nel corso dell’ultima Giunta comunale sono state ufficializzate le date dell’edizione 2020 della Fiera Nazionale del Marrone. La manifestazione, arrivata alla 22^ edizione, si svolgerà dal 16 al 18 ottobre, nella classica cornice di Piazza Galimberti e del centro storico cittadino.



«Nel corso degli anni – dichiara l’Assessore alle manifestazioni Paola Olivero - la Fiera è diventata un appuntamento imprescindibile per il pubblico cuneese, affermandosi come una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia. Anche quest’anno punteremo sulle produzioni di qualità, per essere sempre di più la vetrina delle eccellenze del territorio cuneese. Attualmente stiamo lavorando con il pool degli storici partner per definire il programma, che vogliamo sia sempre più variegato ed attrattivo».