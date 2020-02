Gli alunni della Scuola Primaria di Rivoira di Boves in visita alla Merlo

Giovedì 6 Febbraio 2020 le classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Rivoira di Boves hanno effettuato una visita guidata presso la ditta Merlo di San Defendente di Cervasca.



Unica nel suo genere, la ditta Merlo produce in modo totalmente autonomo macchinari elevatori per l'agricoltura e per l'industria: dai componenti più minuti, fino alla macchina completa.



Durante la visita guidata, gestita da alcuni responsabili, in particolare il dottor Claudio Pellegrino, sono state spiegate in termini tecnici, ma molto comprensibili le varie fasi di lavorazione.



Gli alunni sono stati accolti nella struttura, hanno assistito ad una dimostrazione pratica, hanno avuto la possibilità di conoscere la realtà di una grande azienda, eccellenza del nostro territorio e sperimentare sul campo la realtà della fabbrica.

Dopo aver posto alcune domande finali, omaggiati di un simpatico cappellino, gli alunni sono rientrati in sede.



È stata un'occasione per uscire dal quotidiano e iniziare a "sbirciare" quello che è il mondo del lavoro.



Questa iniziativa è stata pensata nell'ottica di iniziare già, fin dalla scuola primaria, a proporre dei modelli di orientamento al concetto di lavoro e professione, strategia indispensabile per adeguare le giovani generazioni al mutamento profondo della nostra società e dell'economia.