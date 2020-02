La politica nell'era dei Social Network, se ne parla a Fossano

Uno dei temi centrali del nostro tempo è certamente quello della comunicazione, una dimensione che pervade in modo totalizzante ogni istante della nostra giornata. Siamo protagonisti e oggetti, comunichiamo e siamo bersaglio di informazioni, siamo sempre “connessi” e questa condizione ci permette di interagire in tempo reale con le notizie, contribuendo in modo attivo alla loro diffusione.

Le fonti di informazione, un tempo relativamente poche e ben definite – carta stampata, radio e televisione – grazie all’avvento di internet e dei social media si sono moltiplicate in modo esponenziale.

La politica non si sottrae certamente a queste dinamiche, anzi ne è profondamente coinvolta, e sfrutta pienamente le potenzialità offerte dai social per creare consenso.

Per comprendere meglio questa realtà e viverla in modo più consapevole, Cantiere Civile propone per lunedì 17 febbraio, alle ore 20,30, nella sede del PD in via don Minzoni, 6, a Fossano, una interessante serata di approfondimento e formazione dal titolo Politica e social. Strategie di sopravvivenza per utenti responsabili.

Ci accompagneranno e guideranno Chiara e Davide Fissore, esperti di comunicazione e strategie digitali.

La partecipazione alla serata è gratuita, ma i posti sono limitati; chiediamo a chi fosse interessato di prenotarsi chiamando il 368 481966