Pian Munè: musica rock e neve all’ora di pranzo

"Rock on the rocks" si chiama cosi l’evento di musica e neve in programma domenica 16 febbraio a Pian Munè al rifugio in quota, a circa 2000 metri.

Tornano i The Sex Peer per suonare all'ora di pranzo, sul bianco palcoscenico nel magnifico scenario della conca di pian Croesio.

L’evento è stato ideato alcuni anni fa dalla band e dai gestori di pian Munè Marta e Fritz.

Chi è il gruppo?

I “The Sex Peer since 1564” suonano insieme da 28 anni. "Il gruppo è nato sui banchi di scuola del liceo di Saluzzo - afferma Remo Ciccone (voce) – La denominazione Sexpeer è la pronuncia storpiata che un nostro tastierista aveva di Shakespeare e il 1564 è appunto la data di nascita del grande drammaturgo. Negli anni abbiamo suonato ovunque in provincia di Cuneo e Torino. Suoniamo da sempre rock italiano (Litfiba, Ligabue,Afterhours, Negrita...)".

Compongono la band: Remo Ciccone (voce); Michele Fino e Davide Borghese alle chitarre, Marco Jorio al basso, Fabio Allio alle tastiere e Matteo Macchioni alla batterie. “Matteo pur conoscendoci da una vita è entrato da poco nel gruppo sostituendo Marco Mittaridona a cui va un nostro carissimo saluto” .

E’ possibile prenotare un posto ai tavoli sulla terrazza panoramica del rifugio, chiamando il numero 328.6925406. In quota si arriva a piedi o in seggiovia.

“Vi aspettiamo numerosi per una giornata di festa all'insegna del sole, della neve, del buon cibo, dello sci e del rock!”