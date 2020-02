Sabato 6 giugno Cuneo ospiterà il primo "Pride" della sua storia con Arcigay Cuneo GrandaQueer LGBT*

Cuneo ospiterà il primo Pride della sua storia. Sabato 6 giugno, la manifestazione organizzata da Arcigay Cuneo GrandaQueer LGBT*, porterà per le strade della città:

"Una folla coloratissima e festosa - scrivono in una nota le associazioni cuneesi - che sfilerà insieme contro le discriminazioni, abbracciando non solo l'orgoglio LGBTQIA+*(lesbico, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale) ma tutti quei valori di liberà e giustizia sociale che hanno forgiato la democrazia in Italia."



"Il primo Pride di Cuneo - continua la comunicazione - arriva al termine di quattro anni di intenso lavoro e in seguito alla richieste di tante realtà che operano sul territorio. E attraverso il suo nome - (R)Esistenza - parla di valori condivisi che appartengono alla storia d'Italia, ma soprattutto della provincia di Cuneo, medaglia d'oro alla Resistenza, culla di un patrimonio che si intreccia con la cultura e col sentire istintivo degli abitanti – vecchi e nuovi – della Granda."



"Un istinto quello della Resistenza - spiegano - che sembra offuscato da atti spregevoli d'odio come lo stillicidio di pestaggi omofobi, la violenza sempre più plateale dei discorsi xenofobi, razzisti e fascisti, ormai definitivamente sdoganati dai media e da chi, per pigrizia, paura o opportunità, alimenta una retorica delle rivendicazioni e dei particolarismi, e racconta il nostro paese come un chiasso di fazioni contrapposte, lasciando indietro una realtà forse meno rumorosa, ma molto più diffusa, profonda e condivisa, che affonda le sue radici nel territorio da sempre. Il Pride di Cuneo, porterà in piazza le forze progressiste del Paese: le persone che si spendono quotidianamente perché tutti possano avere le stesse possibilità, nel lavoro, nell'amore e nell'espressione di sé."



"Nuove famiglie - proseguono - migrazioni, diritti e riconoscimento per le persone LGBT, ruolo della Resistenza nella società di oggi sono solo alcuni dei temi della piattaforma rivendicativa del Pride di Cuneo. Un grande e attesissimo evento che sarà preceduto da “ I colori del Pride” una serie di eventi in tutta la provincia scaturiti dall'esperienza decennale de “I Colori dell'amore” - un percorso di riflessione e partecipazione su tematiche LGBT in cui GrandaQueer e Voci Erranti Onlus hanno coinvolto numerose scuole e istituzioni della provincia. “(R)esistiamo, e con gratitudine e fermezza intendiamo percorrere tutti assieme una strada tracciata per noi da persone mai dimenticate. Per questo il punto di arrivo del corteo sarà il monumento alla Resistenza: il simbolo dell'inizio della nostra storia ma anche di un nuovo percorso che intendiamo imboccare tutti assieme. Per celebrare chi ha costruito l'Italia coraggiosa e generosa che ci rappresenta; per rinnovare il nostro impegno e la nostra appartenenza oltre all'inutile frastuono dei particolarismi e della paura, per far vedere a tutti il vero valore di una Provincia che non appare, ma è; per far fiorire nuove strade, nuovi futuri, nuove possibilità per tutte e tutti: (R)esistenza! - spiegano gli organizzatori - non chiediamo tutele per le minoranze ma ci impegniamo per creare percorsi comuni di inclusione che tengano conto dei contributi di tutta la società”.



"Il Pride di Cuneo - conclude la nota - sarà un evento corale. Sono più di venticinque gli enti - associazioni, amministra-zioni comunali e consulte - che hanno già dato il proprio sostegno dimostrando che la Memoria non è una eco lontana o un ammonimento, ma l'ordito su cui intrecciamo le nostre azioni. Grazie per il sostegno a A.Ge.Do Asti Alba, Amnesty international Cuneo, Amnesty international Saviglia-no, ANPI comitato proviinciale Cuneo, Assessorato alle pari opportunità del comune di Cuneo, As-sociazione Italia Israele di Cuneo, CGIL, Comitto Pari opportunità del consiglio dell'ordine degli av-vocati di Cuneo, Comune di Cuneo, Comune di Mondovì, Comune di Savigliano, Consulta Cultura e Consulta Pari Opportunità di Savigliano, Consulta Giovanile di Cuneo, Mai + Sole, Micò, Provin-cia di Cuneo, Punto informativo Rete Regionale contro le -discriminazioni – Cuneo, Regione Pie-monte, rete Genitori Rainbow,Scuola di Pace di Boves, Spazio Mediazione intercultura, Ufficio Eu-rope Direct, UIL, Voci erranti Onlus."