Savigliano: innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale protagoniste alla 39° Fiera della Meccanizzazione Agricola

Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. È questo il binomio su cui si gioca il tema portante della 39^ Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, che si terrà da giovedì 12 a domenica 15 marzo a Savigliano, presso l’Area Fieristica di via Alba.



Presentando le più recenti e avanzate tecnologie presenti sul mercato, l’edizione 2020 intende valorizzare la grande attenzione che il settore dedica alla ricerca di soluzioni capaci di concorrere alle strategie di mitigazione e adattamento che il cambiamento climatico in corso impone.



Quest’anno, per la prima volta, le giornate fieristiche di metà marzo saranno precedute da uno speciale evento Prefiera, in programma il 28 febbraio a Palazzo Taffini, in occasione del quale verranno consegnati alle aziende che si sono distinte nel campo dell’innovazione i premi del Concorso Novità Tecniche. Tra le novità 2020, Agrifriends, una serata di festa che la Fondazione Ente Manifestazioni dedica agli espositori sostenitori dell’evento. Visto il successo degli scorsi anni, è riconfermato il ricco programma di convegni tecnici che si svolgeranno nel padiglione Agrimedia.



Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano scrivendo a segreteria@entemanifestazioni.it oppure visitare il sito www.fierameccanizzazioneagricola.it.



“La nuova edizione punta sulla sostenibilità ambientale – spiegano gli organizzatori - . Una scelta dettata non certo dai trend topicdominanti, ma dalla presenza in provincia di Cuneo di un settore primario tra i più ricettivi a livello nazionale nell’attivazione di misure di contrasto al cambiamento climatico e nell’adeguamento alle norme imposte dalle nuove politiche ambientali. I costruttori di macchine agricole sono un anello portante e imprescindibile di questo percorso di tutela ecologica, che si traduce anche in qualità della produzione e porta sul mercato cibi più sani e sicuri”.



Giunta alla sua 39a edizione, con punte di 60 mila visitatori negli ultimi anni, la Fiera rappresenta il momento di ritrovo annuale imperdibile tra “chi fa le macchine” e “chi fa agricoltura”.



Per quattro giorni, l’area espositiva di 49 mila mq ospita oltre 300 espositori provenienti da tutto il Nord e Centro d’Italia, offrendo al pubblico un panorama completo dei macchinari e delle attrezzature agricole più moderne e evolute. Una speciale sezione, l’area EcoTech, presenta le più importanti opportunità nel settore delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e delle soluzioni ecologiche in senso ampio.



“La scelta di anticipare nel Prefiera la premiazione del Concorso Novità Tecniche, che fino all’anno scorso si svolgeva nel corso dell’inaugurazione, – continuano gli organizzatori – nasce dalla volontà di valorizzare l’ingegno di quelle aziende capaci di realizzare attrezzature e componenti che rappresentano innovazioni costruttive e funzionali o perfezionamenti idonei ad assicurare un progresso tecnico nell’ambito della meccanizzazione agricola. Dallo scorso anno, è stato inoltre ampliato il palinsesto di appuntamenti presso il padiglione Agrimedia, ricco di confronti di grande interesse per il pubblico di settore. Una storia di crescita e di successo dunque, che ogni anno si rinnova grazie al sostegno di un gruppo di espositori supporter a cui verrà dedicato il nuovo appuntamento Agrifriends, una serata di festa per chi da sempre crede e si impegna per la buona riuscita dell’evento”.