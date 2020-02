Torna a Sommariva Del Bosco il "Carleve l'è mort", l'ironica sepoltura del Carnevale

Anche quest'anno, in occasione della chiusura del periodo carnevalesco, ritornerà, mercoledi 26 febbraio, giorno delle Ceneri, il tradizionale e suggestivo evento del "Carleve l'è mort" di Sommariva Del Bosco: una ironica sepoltura del carnevale con partenza alle ore 21 davanti all'oratorio di piazza Roma. La processione percorrerà poi le vie del paese toccando tutti i quattro Cantoni e farà ritorno in piazza Roma per un piccolo rinfresco.