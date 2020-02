Salvini al Lingotto sulle note di "Vincerò", fuori lo striscione: "Muori! Torino non ti vuole"

Ingresso tra gli applausi e sulle note di "Vincerò" - tratto dalla Turandot di Puccini - per Matteo Salvini, questa sera al Lingotto di Torino. La sala dei 500 era già piena alle 17.30, un'ora prima dell'arrivo del leader del Carroccio, e diverse centinaia di persone sono rimaste fuori dai cancelli. Sopra l'ingresso della sala ignoti hanno srotolato uno striscione, con la scritta, "Salvini, Torino non ti vuole. Muori!".

In platea anche il segretario generale di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba , venuto a salutare gli alleati "al governo del Piemonte". "In modo determinato - ha aggiunto l'esponente del partito della Meloni - guardiamo al governo di Torino nel 2021, possiamo condividere il ragionamento sul candidato di area civica".

Sul palco si sono poi alternati i rappresentanti delle categorie economiche e produttive, Cgil, Cisl, Uil e i sindacati di polizia. "Il Piemonte - ha detto il presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli - è l'11esima regione italiana per reddito pro-capite, è la più povera del nord o ricca del sud". Ravanelli ha poi ricordato le grosse crisi aziendali torinesi come ex Embraco e l'Alpitel. "Dobbiamo fare di tutto per fare uscire il Piemonte dalla stagnazione: l'industria 4.0 è una condizione imprescindibile" ha concluso Ravanelli. Ad accendere poi una luce sulla "desertificazione commerciale delle grandi città, con vetrine vuote" la presidente dell'Ascom Torino e provincia Maria Luisa Coppa. "Le nostre imprese - ha aggiunto - hanno il 55% di tassazione, Amazon il 3%: come facciamo a competere? Chiunque può fare commercio, ma lo deve fare con le nostre stesse regole". "Si ricordi di parlare del commercio" ha concluso Coppa all'indirizzo di Salvini. A prendere poi la parola i sindacati di polizia e la Federtaxi.